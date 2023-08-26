Мінреінтеграції оновило перелік територій, тимчасово окупованих росіянами, або де йдуть бої
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції, передає УНН.
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Зазначається, що зміни внесені наказом Мінреінтеграції від 17 серпня 2023 року № 224.
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«Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій», — йдеться у повідомленні.
З новим переліком можна ознайомитися за посиланням.
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