Минреинтеграции обновило перечень территорий, временно оккупированных россиянами, или где идут бои
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, передает УНН.
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Отмечается, что изменения внесены приказом Минреинтеграции от 17 августа 2023 года № 224.
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«Указанный Перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций», — говорится в сообщении.
С новым перечнем можно ознакомиться по ссылке.
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