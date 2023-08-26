Минреинтеграции обновило перечень территорий, временно оккупированных россиянами, или где идут бои

Детали

Отмечается, что изменения внесены приказом Минреинтеграции от 17 августа 2023 года № 224.

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«Указанный Перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций», — говорится в сообщении.

С новым перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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