Окупанти примусово повертають депортованих жителів на лінію фронту - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. російські окупанти почали повертати додому раніше “евакуйованих” жителів населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Вони хочуть використати людей в якості “живого щита”, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Так, окупанти почали примусово повертати жителів Токмаку й Василівки, Запорізької області, яких раніше депортували у Бердянськ.
Також, за даними ЦНС, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії рф у приміщеннях шкіл.
Як зазначили в Центрі нацспротиву, ворог фактично скористався “евакуацією” аби паспортизувати людей. Адже лише за наявністю паспорта рф люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.
Нагадаємо
Як раніше заявляв Генштаб ЗСУ, росіяни продовжують використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Так, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи було зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців.