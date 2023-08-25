Оккупанты принудительно возвращают депортированных жителей на линию фронта - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. российские оккупанты начали возвращать домой ранее “эвакуированных” жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии соприкосновения. Они хотят использовать людей в качестве “живого щита”, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, оккупанты начали принудительно возвращать жителей Токмака и Васильевки, Запорожской области, которых ранее депортировали в Бердянск.
Также, по данным ЦНС, гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение армии рф в помещениях школ.
Как отметили в Центре нацсопротивления, враг фактически воспользовался “эвакуацией” чтобы паспортизировать людей. Ведь только при наличии паспорта рф люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия.
Напомним
Как ранее заявлял Генштаб ВСУ, россияне продолжают использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. Так, в населенном пункте Михайловка Запорожской области, на территории общеобразовательной школы было зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих.