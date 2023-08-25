Оккупанты принудительно возвращают депортированных жителей на линию фронта - ЦНС

Детали

Так, оккупанты начали принудительно возвращать жителей Токмака и Васильевки, Запорожской области, которых ранее депортировали в Бердянск.

Также, по данным ЦНС, гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение армии рф в помещениях школ.

Как отметили в Центре нацсопротивления, враг фактически воспользовался “эвакуацией” чтобы паспортизировать людей. Ведь только при наличии паспорта рф люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия.

Напомним

Как ранее заявлял Генштаб ВСУ, россияне продолжают использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. Так, в населенном пункте Михайловка Запорожской области, на территории общеобразовательной школы было зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих.