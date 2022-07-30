Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади

Деталі

У результаті сума кредиту становитиме 1,45 мільярда канадських доларів (1,1 мільярда доларів США). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Кошти скерують до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення соціальних і гуманітарних платежів.

Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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