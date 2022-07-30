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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34009 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади

Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади

Київ • УНН

 • 134386 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Уряд України очікує залучення ще 450 мільйонів канадських доларів у кредит від уряду Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

У результаті сума кредиту становитиме 1,45 мільярда канадських доларів (1,1 мільярда доларів США). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Кошти скерують до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення соціальних і гуманітарних платежів.

Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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