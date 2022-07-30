Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Уряд України очікує залучення ще 450 мільйонів канадських доларів у кредит від уряду Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
У результаті сума кредиту становитиме 1,45 мільярда канадських доларів (1,1 мільярда доларів США). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.
Кошти скерують до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення соціальних і гуманітарних платежів.
Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКО: ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану.