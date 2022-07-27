ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт N7465-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні» в другому читанні та в цілому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, повідомляє УНН.
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«Законопроєкт спрямований на адаптацію законодавства України, повноважень Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до нових реалій війни, що дозволить забезпечити ефективне функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, а також дозволить пом’якшити негативні тенденції на ринку фінансових послуг», - написав Гетманцев.
Нагадаємо, законопроект №7465-1 передбачає:
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- надання Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
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- доповнення функції Національного банку України щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
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- наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;
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- надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;
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- часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
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