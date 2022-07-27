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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38497 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану

ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану

Київ • УНН

 • 273959 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт N7465-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні» в другому читанні та в цілому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, повідомляє УНН.

Цитата

«Законопроєкт спрямований на адаптацію законодавства України, повноважень Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до нових реалій війни, що дозволить забезпечити ефективне функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, а також дозволить пом’якшити негативні тенденції на ринку фінансових послуг», - написав Гетманцев.

Нагадаємо, законопроект №7465-1 передбачає:

  • надання Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
  • доповнення функції Національного банку України щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
  • наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;
  • надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;
  • часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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