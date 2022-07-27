ВР ухвалила закон, що розширює повноваження НБУ на період дії воєнного стану

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт N7465-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні» в другому читанні та в цілому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, повідомляє УНН.