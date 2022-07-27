ВР приняла закон, расширяющий полномочия НБУ на период действия военного положения

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект N7465-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине» во втором чтении и в целом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Цитата

«Законопроект направлен на адаптацию законодательства Украины, полномочий Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц к новым реалиям войны, что позволит обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях военного положения, а также позволит смягчить негативные тенденции на рынке финансовых услуг», – написал Гетманцев.

Напомним, законопроект №7465-1 предусматривает:

  • предоставление Национальному банку Украины права вести во время особого периода в определенном им порядке счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
  • дополнение функции Национального банка по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
  • наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности кредитного союза и урегулировать вопрос возобновления деятельности кредитного союза после периода его остановки;
  • предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре с целью определения особенностей функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и осуществления ликвидации банков в условиях военного положения или во время особого периода;
  • частичное возобновление предоставления поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.
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