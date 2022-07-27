ВР приняла закон, расширяющий полномочия НБУ на период действия военного положения

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект N7465-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине» во втором чтении и в целом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.