Правительство Украины ожидает привлечения еще 450 млн долларов в кредит от правительства Канады

Детали

В результате сумма кредита составит 1,45 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов США). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение социальных и гуманитарных платежей.

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.

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