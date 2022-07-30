Правительство Украины ожидает привлечения еще 450 млн долларов в кредит от правительства Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Правительство Украины ожидает привлечения еще 450 миллионов канадских долларов в кредит от правительства Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
В результате сумма кредита составит 1,45 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов США). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.
Средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение социальных и гуманитарных платежей.
Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.
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