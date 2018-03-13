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Уряд проситиме США виключити українську металопродукцію з-під дії захисних мит

Уряд проситиме США виключити українську металопродукцію з-під дії захисних мит

Київ • УНН

 • 13908 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Український уряд працює над тим, щоб виключити українську металургійну продукцію з-під захисних заходів США. Про це повідомила під час робочої наради з представниками металургійної промисловості заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталя Микольська, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

“Ми віримо, що українська продукція, для якої американський ринок є традиційним, не є загрозою національній безпеці США. Працюємо над тим, щоб наша металургійна продукція була виключена з-під дії запроваджених США захисних мит”, — сказала Микольська.

Як зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, Україна та США є стратегічними партнерами. Країни мають надійну та взаємовигідну співпрацю у торговельній, оборонній та інвестиційній сферах.

“Переконаний, що це є вагомим аргументом для США, щоб виключити українську металургійну продукцію з-під дії захисних мит. Зі свого боку Уряд та Мінекономрозвитку зробить усе можливе, щоб рівень доступу української металургійної продукції до ринку США не зазнав негативних змін”, — наголосив він.

Раніше повідомлялось, що 8 березня 2018 року президент США Дональд Трамп прийняв рішення про запровадження з 23 березня додаткового захисного мита у розмірі 25% на імпорт певних видів металопродукції походженням з усіх країн, окрім Канади та Мексики, з метою захисту внутрішнього ринку США. Рішення було прийнято за результатами проведення Міністерством торгівлі США розслідування щодо впливу імпорту сталі на національну безпеку США. Документом також передбачено можливість виключення або перегляду умов/ставок захисного мита для окремих країн за умови, якщо ці країни мають вагомі зв’язки з США у сфері безпеки.

Нагадаємо, уряд Японії може подати в суд Світової організації торгівлі на США через рішення ввести 25% мита на ввезення сталі і 10% — на імпорт алюмінію.

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