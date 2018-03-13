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Правительство попросит США исключить украинскую металлопродукцию из-под действия защитных пошлин

Правительство попросит США исключить украинскую металлопродукцию из-под действия защитных пошлин

Киев  •  УНН

 • 13906 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинское правительство работает над тем, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных мер США. Об этом сообщила во время рабочего совещания с представителями металлургической промышленности заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.

“Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США. Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин”, - сказала Микольская.

Как отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубов, Украина и США являются стратегическими партнерами. У стран есть надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах.

“Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин. Со своей стороны правительство и Минэкономразвития сделает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынкам США не претерпел негативных изменений”, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение о введении с 23 марта дополнительной защитной пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США. Решение было принято по результатам проведения Министерством торговли США расследования относительно влияния импорта стали на национальную безопасность США. Документом также предусмотрена возможность исключения или пересмотра условий/ставок защитной пошлины для отдельных стран при условии, если эти страны имеют весомые связи с США в сфере безопасности.

Напомним, правительство Японии может подать в суд ВТО на США из-за решения ввести 25% пошлины на ввоз стали и 10% — на импорт алюминия.

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