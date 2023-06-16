Уряд пропонує спростити тимчасовий в'їзд і виїзд за кордон військової техніки

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 2694 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15535 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 46969 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40855 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45960 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114279 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180328 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197343 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144099 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137843 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41971 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31855 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27739 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 2704 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27842 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 46972 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197347 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1350 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1986 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19531 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24420 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40428 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Уряд пропонує спростити тимчасовий в'їзд і виїзд за кордон військової техніки

Київ • УНН

 • 761683 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив зміни до Митного кодексу та інших законів щодо спрощення переміщення через кордон військової техніки та вантажів ЗСУ та збройних сил держав - членів ЄС та НАТО на навчання та з іншою тимчасовою метою, повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає УНН.

Уряд пропонує спростити тимчасовий в'їзд і виїзд за кордон військової техніки

Деталі

«Сьогодні, 16 червня, Кабінет міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що законопроект розроблений Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав – членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з аналогічною метою.

Законопроект ще має схвалити парламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з початку року зникло понад 650 гуманітарних вантажів для військових

Так, змінами до Митного кодексу, зокрема, передбачено:

  • впровадження у національне законодавство відповідної форми декларування (Форми 302), яка широко використовується в державах – членах ЄС та НАТО та містить мінімальний набір даних, для підрозділів ЗСУ, направлених згідно із законом до інших держав;
  • спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав — членів ЄС та НАТО, які в установленому законом порядку допущені на територію України;
  • звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України військової техніки та інших товарів з використанням Форми 302;
  • удосконалення міжвідомчої взаємодії шляхом обміну інформацією між Держмитслужбою, Міноборони та Держекспортконтролем під час переміщення військової техніки та інших товарів за Формою 302.

Зазначається, що законопроект розроблений на виконання Плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік та найближчим часом буде направлений на розгляд Верховної Ради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96