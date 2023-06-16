Уряд пропонує спростити тимчасовий в'їзд і виїзд за кордон військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив зміни до Митного кодексу та інших законів щодо спрощення переміщення через кордон військової техніки та вантажів ЗСУ та збройних сил держав - членів ЄС та НАТО на навчання та з іншою тимчасовою метою, повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає УНН.
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«Сьогодні, 16 червня, Кабінет міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що законопроект розроблений Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав – членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з аналогічною метою.
Законопроект ще має схвалити парламент.
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Так, змінами до Митного кодексу, зокрема, передбачено:
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- впровадження у національне законодавство відповідної форми декларування (Форми 302), яка широко використовується в державах – членах ЄС та НАТО та містить мінімальний набір даних, для підрозділів ЗСУ, направлених згідно із законом до інших держав;
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- спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав — членів ЄС та НАТО, які в установленому законом порядку допущені на територію України;
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- звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України військової техніки та інших товарів з використанням Форми 302;
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- удосконалення міжвідомчої взаємодії шляхом обміну інформацією між Держмитслужбою, Міноборони та Держекспортконтролем під час переміщення військової техніки та інших товарів за Формою 302.
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Зазначається, що законопроект розроблений на виконання Плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік та найближчим часом буде направлений на розгляд Верховної Ради.