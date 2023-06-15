В Україні з початку року зникло понад 650 гуманітарних вантажів для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Понад 650 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими виявили з початку року Міноборони та Держмитслужба. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
Повідомляється, що департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України і Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України здійснюють оперативний обмін інформацією між відомствами щодо підтвердження отримання військовими частинами ЗСУ товарів гуманітарної допомоги, а також виявлення та припинення митних правопорушень.
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«Упродовж січня-травня 2023 року Міноборони та Держмитслужба здійснили спільні перевірки понад 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги до близько 100 військових частин. У 653-х випадках одержання такої гуманітарної допомоги не було підтверджено. Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до правоохоронних органів направлено 159 повідомлень щодо протиправних дій, що містять ознаки злочину, згідно зі статтями 201–2, 358 та 190 Кримінального кодексу України.
«За багатьма випадками перевірки ще тривають», - додали в Міноборони.
Доповнення
Поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.