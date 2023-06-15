В Украине с начала года исчезло более 650 гуманитарных грузов для военных

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 38063 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 85869 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 87923 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 217172 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 116244 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 111119 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 332972 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81867 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133635 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170324 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 257875 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 142573 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 98150 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 78555 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 43539 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 217149 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 258456 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 332950 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 325878 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 374849 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 43978 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 78994 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 98563 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 142974 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73186 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Украине с начала года исчезло более 650 гуманитарных грузов для военных

Киев • УНН

 • 1670028 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Более 650 случаев неполучения гуманитарной помощи военными обнаружили с начала года Минобороны и Гостаможслужба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Украине с начала года исчезло более 650 гуманитарных грузов для военных

Сообщается, что департамент внутреннего аудита Министерства обороны Украины и Департамент борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы Украины осуществляют оперативный обмен информацией между ведомствами относительно подтверждения получения военными частями ВСУ товаров гуманитарной помощи, а также выявления и пресечения таможенных правонарушений.

Цитата

«В течение января-мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей. В 653-х случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы направлено 159 сообщений о противоправных действиях, содержащих признаки преступления, согласно статьям 201–2, 358 и 190 Уголовного кодекса Украины.

«По многим случаям проверки еще продолжаются», - добавили в Минобороны.

Дополнение

Полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за рубежа, под видом личной благотворительности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77