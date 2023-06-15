В Украине с начала года исчезло более 650 гуманитарных грузов для военных

Сообщается, что департамент внутреннего аудита Министерства обороны Украины и Департамент борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы Украины осуществляют оперативный обмен информацией между ведомствами относительно подтверждения получения военными частями ВСУ товаров гуманитарной помощи, а также выявления и пресечения таможенных правонарушений.

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«В течение января-мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей. В 653-х случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы направлено 159 сообщений о противоправных действиях, содержащих признаки преступления, согласно статьям 201–2, 358 и 190 Уголовного кодекса Украины.

«По многим случаям проверки еще продолжаются», - добавили в Минобороны.

Дополнение

Полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за рубежа, под видом личной благотворительности.