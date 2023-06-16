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Правительство предлагает упростить временный въезд и выезд за границу военной техники

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Кабинет министров Украины одобрил изменения в Таможенный кодекс и другие законы по упрощению перемещения через границу военной техники и грузов ВСУ и вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО на учения и с другой временной целью, сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНН.

Правительство предлагает упростить временный въезд и выезд за границу военной техники

Детали

«Сегодня, 16 июня, Кабинет министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники и других товаров», - говорится в сообщении.

Сообщается, что законопроект разработан Минфином совместно с Гостаможслужбой с целью упрощения процедуры перемещения через таможенную границу Украины военной техники и других товаров ВСУ, выезжающих за границу на военные учения или с другой временной целью, а также вооруженных сил государств – членов ЕС и НАТО, которые направляются в Украину с аналогичной целью.

Законопроект еще должен одобрить парламент.

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Изменениями в Таможенный кодекс, в частности, предусмотрено:

  • внедрение в национальное законодательство соответствующей формы декларирования (Формы 302), которая широко используется в государствах – членах ЕС и НАТО и содержит минимальный набор данных, для подразделений ВСУ, направленных по закону в другие государства;
  • упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров подразделений вооруженных сил государств — членов ЕС и НАТО, которые в установленном законом порядке допущены на территорию Украины;
  • освобождение от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, разрешений, необходимых для перемещения лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, продукции, произведенной с применением ГМО, освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины военной техники и других товаров с использованием Формы 302;
  • усовершенствование межведомственного взаимодействия путем обмена информацией между Гостаможслужбой, Минобороны и Госэкспортконтролем при перемещении военной техники и других товаров по Форме 302.

Отмечается, что законопроект разработан во исполнение Плана приоритетных действий правительства на 2023 год и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

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