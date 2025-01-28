Уряд збільшив термін укладання контракту для військових капеланів

Кандидатам на посади військових капеланів дали більше часу для укладання контракту – шість місяців замість трьох. Також змінили порядок інформування про звільнення капеланів і передачу копій мандатів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.



Уряд ухвалив зміни до Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затвердженого постановою N859 від 02.08.2022. Відповідний проєкт постанови був розроблений Міністерством оборони України за зверненням Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міноборони, - йдеться в повідомленні.

Основні нововведення:

Копії мандатів тепер видаватиме безпосередньо Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

При звільненні капеланів військові мають інформувати і Державну службу з етнополітики, і центральні органи виконавчої влади, відповідальні за військові формування.

Термін для укладання контракту після отримання мандата збільшили з трьох до шести місяців.

За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, ці зміни спрямовані на полегшення процедур і підтримку військових, які потребують духовної допомоги.

Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну, - сказав Мельник.

Начальниця Управління гуманітарного забезпечення Міноборони майор Діана Копаниця зазначила, що це рішення допоможе залучити більше мотивованих людей до роботи військовими капеланами.

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