Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов
Киев • УНН
Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов с трех до шести месяцев. Изменен также порядок выдачи мандатов и информирования об увольнении капелланов.
Кандидатам на должности военных капелланов дали больше времени для заключения контракта - шесть месяцев вместо трех. Также изменили порядок информирования об увольнении капелланов и передачу копий мандатов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Правительство приняло изменения в Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, утвержденного постановлением N859 от 02.08.2022. Соответствующий проект постановления был разработан Министерством обороны Украины по обращению Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства при Минобороны,
Основные нововведения:
- Копии мандатов теперь будет выдавать непосредственно Государственная служба по этнополитике и свободе совести.
- При увольнении капелланов военные должны информировать и Государственную службу по этнополитике, и центральные органы исполнительной власти, ответственные за военные формирования.
- Срок для заключения контракта после получения мандата увеличили с трех до шести месяцев.
По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, эти изменения направлены на облегчение процедур и поддержку военных, нуждающихся в духовной помощи.
Эти изменения - не просто совершенствование процедур, а забота о наших военных, которые ежедневно защищают Украину,
Начальник Управления гуманитарного обеспечения Минобороны майор Диана Копаница отметила, что это решение поможет привлечь больше мотивированных людей к работе военными капелланами.
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