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Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції: Свириденко провела зустріч із послами країн G7

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Уряд України зустрівся з послами G7 для обговорення антикорупційної політики. Президент подасть законопроєкт для посилення незалежності антикорупційних органів та унеможливлення зовнішнього впливу.

Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції: Свириденко провела зустріч із послами країн G7

Сьогодні відбулася змістовна зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо одного з ключових напрямів нашої роботи — антикорупційної політики. Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі дій Кабінету міністрів. Сьогодні ж Президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури 

- повідомила Свириденко.

За її словами, особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП.

Щиро вдячні партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку 

- резюмувала вона.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроєкт, що посилить систему правопорядку та забезпечить невідворотність покарання. Цей документ стане відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
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