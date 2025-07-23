Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції: Свириденко провела зустріч із послами країн G7

Сьогодні відбулася змістовна зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо одного з ключових напрямів нашої роботи — антикорупційної політики. Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі дій Кабінету міністрів. Сьогодні ж Президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури - повідомила Свириденко.

За її словами, особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП.

Щиро вдячні партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку - резюмувала вона.

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