Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции: Свириденко провела встречу с послами стран G7

Сегодня состоялась содержательная встреча правительственной команды с послами стран G7 по одному из ключевых направлений нашей работы — антикоррупционной политике. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий Кабинета министров. Сегодня же Президент Украины принял решение — подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры - сообщила Свириденко.

По ее словам, особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП.

Искренне благодарны партнерам из стран G7 за доверие, принципиальность и поддержку - резюмировала она.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект, который усилит систему правопорядка и обеспечит неотвратимость наказания. Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.