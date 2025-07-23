Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции: Свириденко провела встречу с послами стран G7
Киев • УНН
Правительство Украины встретилось с послами G7 для обсуждения антикоррупционной политики. Президент подаст законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов и исключения внешнего влияния.
Сегодня состоялась содержательная встреча правительственной команды с послами стран G7 по одному из ключевых направлений нашей работы — антикоррупционной политике. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий Кабинета министров. Сегодня же Президент Украины принял решение — подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры
По ее словам, особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП.
Искренне благодарны партнерам из стран G7 за доверие, принципиальность и поддержку
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект, который усилит систему правопорядка и обеспечит неотвратимость наказания. Этот документ станет ответом на общественные запросы и учтет предложения руководителей правоохранительных органов.