Уряд просять забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів - петиція

Учителі просять Кабінет міністрів забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів класів, у яких навчається понад 23 учні. Про це йдеться на сайті електронних петицій уряду, передає УНН.

Сьогодні держава говорить про зниження рівня знань учнів та освітні втрати, звинувачуючи в цьому вчителів і самих учнів. Однак саме держава має створити такі умови, які давали б можливість дітям якісно вчитися, а вчителям - якісно навчати. Переповнені класи, відсутність поділу на групи, брак обладнання та спортивних залів - це щоденна реальність. 27 учнів на уроці англійської, 30 у кабінеті фізики, 25 дітей одночасно з ножицями чи швейними машинками - це не про безпеку і не про якість освіти - пише автор петиції.

Він пропонує уряду наступне:

встановити єдину норму: поділ класів на групи при понад 23 учнях під час вивчення мов (українська та іноземні), а також на уроках фізичної культури (починаючи з 1 класу);

для інформатики: один учень = один комп’ютер. Якщо комп’ютерів 10, то група 0 не більше 10 учнів;

для трудового навчання та технологій: поділ на групи по 8–10 учнів (але не більше двох груп), з урахуванням кількості обладнання;

у класах із понад 23 учнями: обов’язковий поділ на групи для природничих дисциплін (фізика, хімія, біологія) під час проведення лабораторних і практичних робіт;

при вивченні профільних предметів у старшій школі (10–12 класи): формувати групи по 8–10 учнів, допускаючи об’єднання учнів з різних класів (міжкласні групи);

в умовах інклюзивного навчання: зменшувати наповнюваність класів або встановлювати обмеження - не більше однієї дитини з ООП у класі при високому рівні підтримки;

поділ і забезпечення належних умов мають фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Держава зобов’язана гарантувати кошти, а не перекладати відповідальність на місцеві бюджети чи директорів.

Поділ класів - це не розкіш, а необхідність, яка має відповідати світовій практиці. А саме: групи формуються вже при понад 20–24 учнях, а для практичних і лабораторних занять - навіть менше. Україна не повинна відставати від цих стандартів - додає автор.

