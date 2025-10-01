Уряд просять забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів - петиція

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 6086 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8484 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10457 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41683 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35775 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28572 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46649 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25304 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34647 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63057 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
56%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 29932 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 27588 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico08:02 • 16075 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 22192 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 13219 перегляди
Публікації
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 6062 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 8154 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 10289 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41667 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 46640 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Актуальні місця
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 13462 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 27819 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 22188 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 25895 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 36017 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Уряд просять забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів - петиція

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Вчителі звернулися до Кабінету міністрів з проханням забезпечити поділ класів на групи для вивчення окремих предметів, якщо в класі понад 23 учні. Це дозволить покращити якість навчання та безпеку учнів, особливо на практичних заняттях.

Уряд просять забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів - петиція

Учителі просять Кабінет міністрів забезпечити можливість поділу на групи для вивчення окремих предметів класів, у яких навчається понад 23 учні. Про це йдеться на сайті електронних петицій уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні держава говорить про зниження рівня знань учнів та освітні втрати, звинувачуючи в цьому вчителів і самих учнів. Однак саме держава має створити такі умови, які давали б можливість дітям якісно вчитися, а вчителям - якісно навчати. Переповнені класи, відсутність поділу на групи, брак обладнання та спортивних залів - це щоденна реальність. 27 учнів на уроці англійської, 30 у кабінеті фізики, 25 дітей одночасно з ножицями чи швейними машинками - це не про безпеку і не про якість освіти

- пише автор петиції.

Він пропонує уряду наступне:

  • встановити єдину норму: поділ класів на групи при понад 23 учнях під час вивчення мов (українська та іноземні), а також на уроках фізичної культури (починаючи з 1 класу);
    • для інформатики: один учень = один комп’ютер. Якщо комп’ютерів 10, то група 0 не більше 10 учнів;
      • для трудового навчання та технологій: поділ на групи по 8–10 учнів (але не більше двох груп), з урахуванням кількості обладнання;
        • у класах із понад 23 учнями: обов’язковий поділ на групи для природничих дисциплін (фізика, хімія, біологія) під час проведення лабораторних і практичних робіт;
          • при вивченні профільних предметів у старшій школі (10–12 класи): формувати групи по 8–10 учнів, допускаючи об’єднання учнів з різних класів (міжкласні групи);
            • в умовах інклюзивного навчання: зменшувати наповнюваність класів або встановлювати обмеження - не більше однієї дитини з ООП у класі при високому рівні підтримки;
              • поділ і забезпечення належних умов мають фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Держава зобов’язана гарантувати кошти, а не перекладати відповідальність на місцеві бюджети чи директорів.

                Поділ класів - це не розкіш, а необхідність, яка має відповідати світовій практиці. А саме: групи формуються вже при понад 20–24 учнях, а для практичних і лабораторних занять - навіть менше. Україна не повинна відставати від цих стандартів

                - додає автор.

                Нагадаємо

                Кабінет міністрів здійснив розподіл понад 6,2 млрд гривень на доплати вчителям за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року.

                Павло Башинський

                СуспільствоОсвіта
                Україна