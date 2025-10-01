Правительство просят обеспечить возможность деления на группы для изучения отдельных предметов - петиция

Учителя просят Кабинет министров обеспечить возможность разделения на группы для изучения отдельных предметов классов, в которых обучается более 23 учеников. Об этом говорится на сайте электронных петиций правительства, передает УНН.

Сегодня государство говорит о снижении уровня знаний учащихся и образовательных потерях, обвиняя в этом учителей и самих учащихся. Однако именно государство должно создать такие условия, которые давали бы возможность детям качественно учиться, а учителям - качественно обучать. Переполненные классы, отсутствие разделения на группы, нехватка оборудования и спортивных залов - это ежедневная реальность. 27 учеников на уроке английского, 30 в кабинете физики, 25 детей одновременно с ножницами или швейными машинками - это не о безопасности и не о качестве образования - пишет автор петиции.

Он предлагает правительству следующее:

установить единую норму: разделение классов на группы при более чем 23 учениках во время изучения языков (украинский и иностранные), а также на уроках физической культуры (начиная с 1 класса);

для информатики: один ученик = один компьютер. Если компьютеров 10, то группа не более 10 учеников;

для трудового обучения и технологий: разделение на группы по 8–10 учеников (но не более двух групп), с учетом количества оборудования;

в классах с более чем 23 учениками: обязательное разделение на группы для естественных дисциплин (физика, химия, биология) во время проведения лабораторных и практических работ;

при изучении профильных предметов в старшей школе (10–12 классы): формировать группы по 8–10 учеников, допуская объединение учащихся из разных классов (межклассные группы);

в условиях инклюзивного обучения: уменьшать наполняемость классов или устанавливать ограничения - не более одного ребенка с ООП в классе при высоком уровне поддержки;

разделение и обеспечение надлежащих условий должны финансироваться за счет образовательной субвенции. Государство обязано гарантировать средства, а не перекладывать ответственность на местные бюджеты или директоров.

Разделение классов - это не роскошь, а необходимость, которая должна соответствовать мировой практике. А именно: группы формируются уже при более чем 20–24 учениках, а для практических и лабораторных занятий - даже меньше. Украина не должна отставать от этих стандартов - добавляет автор.

