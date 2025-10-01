$41.140.18
Эксклюзив
12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Правительство просят обеспечить возможность деления на группы для изучения отдельных предметов - петиция

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Учителя обратились в Кабинет министров с просьбой обеспечить деление классов на группы для изучения отдельных предметов, если в классе более 23 учеников. Это позволит улучшить качество обучения и безопасность учеников, особенно на практических занятиях.

Правительство просят обеспечить возможность деления на группы для изучения отдельных предметов - петиция

Учителя просят Кабинет министров обеспечить возможность разделения на группы для изучения отдельных предметов классов, в которых обучается более 23 учеников. Об этом говорится на сайте электронных петиций правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня государство говорит о снижении уровня знаний учащихся и образовательных потерях, обвиняя в этом учителей и самих учащихся. Однако именно государство должно создать такие условия, которые давали бы возможность детям качественно учиться, а учителям - качественно обучать. Переполненные классы, отсутствие разделения на группы, нехватка оборудования и спортивных залов - это ежедневная реальность. 27 учеников на уроке английского, 30 в кабинете физики, 25 детей одновременно с ножницами или швейными машинками - это не о безопасности и не о качестве образования

- пишет автор петиции.

Он предлагает правительству следующее:

  • установить единую норму: разделение классов на группы при более чем 23 учениках во время изучения языков (украинский и иностранные), а также на уроках физической культуры (начиная с 1 класса);
    • для информатики: один ученик = один компьютер. Если компьютеров 10, то группа не более 10 учеников;
      • для трудового обучения и технологий: разделение на группы по 8–10 учеников (но не более двух групп), с учетом количества оборудования;
        • в классах с более чем 23 учениками: обязательное разделение на группы для естественных дисциплин (физика, химия, биология) во время проведения лабораторных и практических работ;
          • при изучении профильных предметов в старшей школе (10–12 классы): формировать группы по 8–10 учеников, допуская объединение учащихся из разных классов (межклассные группы);
            • в условиях инклюзивного обучения: уменьшать наполняемость классов или устанавливать ограничения - не более одного ребенка с ООП в классе при высоком уровне поддержки;
              • разделение и обеспечение надлежащих условий должны финансироваться за счет образовательной субвенции. Государство обязано гарантировать средства, а не перекладывать ответственность на местные бюджеты или директоров.

                Разделение классов - это не роскошь, а необходимость, которая должна соответствовать мировой практике. А именно: группы формируются уже при более чем 20–24 учениках, а для практических и лабораторных занятий - даже меньше. Украина не должна отставать от этих стандартов

                - добавляет автор.

                Напомним

                Кабинет министров осуществил распределение более 6,2 млрд гривен на доплаты учителям за неблагоприятные условия труда в сентябре-декабре 2025 года.

                Павел Башинский

                ОбществоОбразование
                Украина