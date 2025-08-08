Уряд прогнозує значний дефіцит торгівлі на найближчі три роки: які два сценарії
Київ • УНН
Уряд очікує дефіцит торгівлі до 44,46 млрд доларів у 2026 році. Прогнозується зростання експорту та імпорту товарів і послуг за двома сценаріями.
Дефіцит торгівлі на рівні 34,71 млрд дол. за кращого сценарію та 44,46 млрд дол. за гіршого сценарію очікує уряд у 2026 році, пише УНН з посиланням на урядову постанову № 946 від 6 серпня.
Деталі
Уряд затвердив також прогноз дефіциту торгівлі на рівні 33,61 млрд дол. за першого сценарію та 36,24 млрд дол. за другого сценарію на 2027 рік; 32,95 млрд дол. та 33,93 млрд дол. відповідно на 2028 рік.
Експорт товарів і послуг очікується на рівні:
- за першого сценарію:
- 2026 рік - 66,25 млрд дол. (+14,3% до попереднього року);
- 2027 рік - 76,31 млрд дол. (+15,2%);
- 2028 рік - 85,93 млрд дол. (+12,6%).
- за другого сценарію:
- 2026 рік - 61,38 млрд дол. (+5,9%);
- 2027 рік - 69,96 млрд дол. (+14%);
- 2028 рік - 80,46 млрд дол. (+15%).
Імпорт товарів і послуг очікується на рівні:
- за першого сценарію:
- 2026 рік - 100,96 млрд дол. (+2,7% до попереднього року);
- 2027 рік - 109,92 млрд дол. (+8,9%);
- 2028 рік - 118,88 млрд дол. (+8,2%).
- за другого сценарію:
- 2026 рік - 105,84 млрд дол. (+7,6%);
- 2027 рік - 106,2 млрд дол. (+0,3%);
- 2028 рік - 114,39 млрд дол. (+7,7%).
