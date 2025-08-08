Правительство прогнозирует значительный дефицит торговли на ближайшие три года: какие два сценария

Дефицит торговли на уровне 34,71 млрд долл. по лучшему сценарию и 44,46 млрд долл. по худшему сценарию ожидает правительство в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление № 946 от 6 августа.

Детали

Правительство утвердило также прогноз дефицита торговли на уровне 33,61 млрд долл. по первому сценарию и 36,24 млрд долл. по второму сценарию на 2027 год; 32,95 млрд долл. и 33,93 млрд долл. соответственно на 2028 год.

Экспорт товаров и услуг ожидается на уровне:

по первому сценарию:

2026 год - 66,25 млрд долл. (+14,3% к предыдущему году);

2027 год - 76,31 млрд долл. (+15,2%);

2028 год - 85,93 млрд долл. (+12,6%).

по второму сценарию:

2026 год - 61,38 млрд долл. (+5,9%);

2027 год - 69,96 млрд долл. (+14%);

2028 год - 80,46 млрд долл. (+15%).

Импорт товаров и услуг ожидается на уровне:

по первому сценарию:

2026 год - 100,96 млрд долл. (+2,7% к предыдущему году);

2027 год - 109,92 млрд долл. (+8,9%);

2028 год - 118,88 млрд долл. (+8,2%).

по второму сценарию:

2026 год - 105,84 млрд долл. (+7,6%);

2027 год - 106,2 млрд долл. (+0,3%);

2028 год - 114,39 млрд долл. (+7,7%).

