Эксклюзив
09:44 • 424 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 1988 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 3314 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 9632 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 11125 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 28672 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 36461 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27785 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86540 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62692 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Правительство прогнозирует значительный дефицит торговли на ближайшие три года: какие два сценария

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Правительство ожидает дефицит торговли до 44,46 млрд долларов в 2026 году. Прогнозируется рост экспорта и импорта товаров и услуг по двум сценариям.

Правительство прогнозирует значительный дефицит торговли на ближайшие три года: какие два сценария

Дефицит торговли на уровне 34,71 млрд долл. по лучшему сценарию и 44,46 млрд долл. по худшему сценарию ожидает правительство в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление № 946 от 6 августа.

Детали

Правительство утвердило также прогноз дефицита торговли на уровне 33,61 млрд долл. по первому сценарию и 36,24 млрд долл. по второму сценарию на 2027 год; 32,95 млрд долл. и 33,93 млрд долл. соответственно на 2028 год.

Экспорт товаров и услуг ожидается на уровне:

  1. по первому сценарию:
    • 2026 год - 66,25 млрд долл. (+14,3% к предыдущему году);
      • 2027 год - 76,31 млрд долл. (+15,2%);
        • 2028 год - 85,93 млрд долл. (+12,6%).
          1. по второму сценарию:
            • 2026 год - 61,38 млрд долл. (+5,9%);
              • 2027 год - 69,96 млрд долл. (+14%);
                • 2028 год - 80,46 млрд долл. (+15%).

                  Импорт товаров и услуг ожидается на уровне:

                  1. по первому сценарию:
                    • 2026 год - 100,96 млрд долл. (+2,7% к предыдущему году);
                      • 2027 год - 109,92 млрд долл. (+8,9%);
                        • 2028 год - 118,88 млрд долл. (+8,2%).
                          1. по второму сценарию:
                            • 2026 год - 105,84 млрд долл. (+7,6%);
                              • 2027 год - 106,2 млрд долл. (+0,3%);
                                • 2028 год - 114,39 млрд долл. (+7,7%).

                                  Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем07.08.25, 17:47

                                  Юлия Шрамко

                                  Экономика