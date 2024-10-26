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Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних: хто може цим скористатися

Київ • УНН

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Кабмін дозволив подовжити термін бронювання для працівників, які отримали цей статус до 31 травня 2024 року. Триває аудит критично важливих підприємств через аномальне зростання кількості броньованих.

Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних: хто може цим скористатися

Протокольним рішенням Кабміну погоджено часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - зазначається в повідомленні.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки.

Доповнення

20 жовтня повідомлялося, що послугу бронювання працівників від мобілізації в "Дії" тимчасово закрито. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних, після чого сервіс планують відновити.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою в Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання своїх працівників.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ті моделі економічного бронювання, які йому показували - не зовсім справедливі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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