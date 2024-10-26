Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

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Кабмин разрешил продлить срок бронирования для работников, которые получили этот статус до 31 мая 2024 года. Продолжается аудит критически важных предприятий из-за аномального роста количества бронированных.

Протокольным решением Кабмина согласовано частичное восстановление бронирования военнообязанных. Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая этого года, смогут продлить срок бронирования на аналогичный срок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя Министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября

- говорится в сообщении.

Сообщается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону.

«В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений», - отмечается в сообщении.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики.

Дополнение

20 октября сообщалось, что услуга бронирования работников от мобилизации в «Дії» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют возобновить.

Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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