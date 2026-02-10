$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 10112 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 11137 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 11555 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12233 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14109 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16142 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27250 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 43876 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42769 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Уряд Бразилії впроваджує сувору перевірку віку для доступу до азартних ігор та порнографії

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Уряд Бразилії готує посилення контролю в інтернеті, зобов'язуючи платформи блокувати доступ неповнолітніх до шкідливого контенту. Нові правила, що набудуть чинності до кінця лютого 2026 року, поширюватимуться на онлайн-ставки, порнографію, продаж зброї та алкоголю.

Уряд Бразилії впроваджує сувору перевірку віку для доступу до азартних ігор та порнографії

Бразилія готує масштабне посилення контролю в інтернет-просторі, яке зобов’яже платформи блокувати доступ неповнолітніх до шкідливого контенту. Нові правила, що мають набути чинності до кінця лютого 2026 року, поширюватимуться на онлайн-ставки, порнографію, продаж зброї та алкоголю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з проєктом указу адміністрації президента Лули да Сілви, магазини додатків та вебсайти більше не зможуть покладатися на самостійне декларування віку користувачами. Уряд планує розробити власну систему верифікації, яка виключить можливість обходу обмежень підлітками.

Прем'єр Чехії підтримує заборону соцмереж для дітей до 15 років08.02.26, 22:28 • 4434 перегляди

Ці правила вимагатимуть від магазинів додатків та платформ впроваджувати заходи перевірки віку, щоб блокувати неповнолітнім доступ до неприйнятного контенту в Інтернеті

- йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.

Окрім прямого блокування сайтів із порнографією та азартними іграми, закон вимагає реєстрації профілів дітей до 16 років у соціальних мережах виключно на законних опікунів. Бразильська влада запевняє, що процес верифікації не порушуватиме конфіденційність: збір даних буде захищений від відстеження історії переглядів або ідентифікації особи поза межами процедури підтвердження віку.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років03.02.26, 20:59 • 3562 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Соціальна мережа
Bloomberg
Бразилія