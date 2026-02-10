Уряд Бразилії впроваджує сувору перевірку віку для доступу до азартних ігор та порнографії

Бразилія готує масштабне посилення контролю в інтернет-просторі, яке зобов’яже платформи блокувати доступ неповнолітніх до шкідливого контенту. Нові правила, що мають набути чинності до кінця лютого 2026 року, поширюватимуться на онлайн-ставки, порнографію, продаж зброї та алкоголю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Згідно з проєктом указу адміністрації президента Лули да Сілви, магазини додатків та вебсайти більше не зможуть покладатися на самостійне декларування віку користувачами. Уряд планує розробити власну систему верифікації, яка виключить можливість обходу обмежень підлітками.

Ці правила вимагатимуть від магазинів додатків та платформ впроваджувати заходи перевірки віку, щоб блокувати неповнолітнім доступ до неприйнятного контенту в Інтернеті - йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.

Окрім прямого блокування сайтів із порнографією та азартними іграми, закон вимагає реєстрації профілів дітей до 16 років у соціальних мережах виключно на законних опікунів. Бразильська влада запевняє, що процес верифікації не порушуватиме конфіденційність: збір даних буде захищений від відстеження історії переглядів або ідентифікації особи поза межами процедури підтвердження віку.

