Правительство Бразилии вводит строгую проверку возраста для доступа к азартным играм и порнографии

Бразилия готовит масштабное усиление контроля в интернет-пространстве, которое обяжет платформы блокировать доступ несовершеннолетних к вредоносному контенту. Новые правила, которые должны вступить в силу до конца февраля 2026 года, будут распространяться на онлайн-ставки, порнографию, продажу оружия и алкоголя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно проекту указа администрации президента Лулы да Силвы, магазины приложений и веб-сайты больше не смогут полагаться на самостоятельное декларирование возраста пользователями. Правительство планирует разработать собственную систему верификации, которая исключит возможность обхода ограничений подростками.

Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

Эти правила потребуют от магазинов приложений и платформ внедрять меры проверки возраста, чтобы блокировать несовершеннолетним доступ к неприемлемому контенту в Интернете - говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Помимо прямой блокировки сайтов с порнографией и азартными играми, закон требует регистрации профилей детей до 16 лет в социальных сетях исключительно на законных опекунов. Бразильские власти уверяют, что процесс верификации не будет нарушать конфиденциальность: сбор данных будет защищен от отслеживания истории просмотров или идентификации личности вне процедуры подтверждения возраста.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет