Правительство Бразилии вводит строгую проверку возраста для доступа к азартным играм и порнографии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Правительство Бразилии готовит ужесточение контроля в интернете, обязывая платформы блокировать доступ несовершеннолетних к вредоносному контенту. Новые правила, которые вступят в силу до конца февраля 2026 года, будут распространяться на онлайн-ставки, порнографию, продажу оружия и алкоголя.

Правительство Бразилии вводит строгую проверку возраста для доступа к азартным играм и порнографии

Бразилия готовит масштабное усиление контроля в интернет-пространстве, которое обяжет платформы блокировать доступ несовершеннолетних к вредоносному контенту. Новые правила, которые должны вступить в силу до конца февраля 2026 года, будут распространяться на онлайн-ставки, порнографию, продажу оружия и алкоголя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно проекту указа администрации президента Лулы да Силвы, магазины приложений и веб-сайты больше не смогут полагаться на самостоятельное декларирование возраста пользователями. Правительство планирует разработать собственную систему верификации, которая исключит возможность обхода ограничений подростками.

Эти правила потребуют от магазинов приложений и платформ внедрять меры проверки возраста, чтобы блокировать несовершеннолетним доступ к неприемлемому контенту в Интернете

- говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Помимо прямой блокировки сайтов с порнографией и азартными играми, закон требует регистрации профилей детей до 16 лет в социальных сетях исключительно на законных опекунов. Бразильские власти уверяют, что процесс верификации не будет нарушать конфиденциальность: сбор данных будет защищен от отслеживания истории просмотров или идентификации личности вне процедуры подтверждения возраста.

