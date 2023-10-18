Умєров презентував Зеленському свою команду та свою програму: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який "представив свою команду, свою програму", передає УНН.
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"Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової", - повідомив Зеленський під час відеозвернення до українців.
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Крім того, за словами Зеленського, буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська.
"Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем. Я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Кожен день – більше сили для України", - резюмував Президент.
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