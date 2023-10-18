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Умеров представил Зеленскому свою команду и свою программу: детали

Киев • УНН

 • 283965 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который "представил свою команду, свою программу", передает УНН.

Умеров представил Зеленскому свою команду и свою программу: детали

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"Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги для решения тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной", - сообщил Зеленский во время видеообращения к украинцам.

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Добавим

Кроме того, по словам Зеленского, будет больше цифровизации и четкости в снабжении в войска.

"Должно быть больше готовности и для обратной связи’связи с военными и преодоления накопившихся проблем. Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше силы для Украины", - резюмировал Президент.

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