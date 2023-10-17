В Украине упростили процедуру списания БПЛА на фронте

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 19813 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 40007 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 48300 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 145871 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 80584 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 92228 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 265630 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78689 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128505 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168878 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 118820 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 189759 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 97683 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 51695 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 31817 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 145889 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 190508 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 265646 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 295183 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 345443 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 10616 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 32321 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 52202 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 98166 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64210 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

В Украине упростили процедуру списания БПЛА на фронте

Киев • УНН

 • 343654 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине упростили процедуру списания БПЛА на фронте - военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

В Украине упростили процедуру списания БПЛА на фронте

Цитата

«Упростили с Минобороны процедуру списания БПЛА на фронте. Теперь военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель. Благодаря этому государство сможет эффективнее обеспечивать Силы обороны беспилотниками на фронте», - сообщил Федоров.

Он отметил, что, например, за военным закреплено 10 беспилотников, которые повреждены во время боевого задания. Чтобы получить новые дроны, ему нужно списать предыдущие. А это — до шести месяцев бумажной работы. Теперь процесс будет происходить значительно быстрее.

По его словам, благодаря приказу Минобороны:

· командиры рот, батальонов и бригад могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством;

· дроны-камикадзе или другие ударные БПЛА можно списывать без расследования и десятков ненужных бумажек;

· детали поврежденных «птичек» можно использовать для модернизации и восстановления других беспилотников.

«Ранее уже упростили импорт беспилотников, процедуру допуска к эксплуатации, отменили пошлины и НДС, создали специальные зоны для испытания «птичек». Процедура списания дронов — это последний блокер, который мешал развитию рынка БПЛА», - отметил Федоров.

Федоров добавил, что в Украине продолжают наращивать производство дронов и масштабировать рынок.

Дополнение

Украина упрощает импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаТехнологии
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50