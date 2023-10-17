В Украине упростили процедуру списания БПЛА на фронте

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«Упростили с Минобороны процедуру списания БПЛА на фронте. Теперь военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель. Благодаря этому государство сможет эффективнее обеспечивать Силы обороны беспилотниками на фронте», - сообщил Федоров.

Он отметил, что, например, за военным закреплено 10 беспилотников, которые повреждены во время боевого задания. Чтобы получить новые дроны, ему нужно списать предыдущие. А это — до шести месяцев бумажной работы. Теперь процесс будет происходить значительно быстрее.

По его словам, благодаря приказу Минобороны:

· командиры рот, батальонов и бригад могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством;

· дроны-камикадзе или другие ударные БПЛА можно списывать без расследования и десятков ненужных бумажек;

· детали поврежденных «птичек» можно использовать для модернизации и восстановления других беспилотников.

«Ранее уже упростили импорт беспилотников, процедуру допуска к эксплуатации, отменили пошлины и НДС, создали специальные зоны для испытания «птичек». Процедура списания дронов — это последний блокер, который мешал развитию рынка БПЛА», - отметил Федоров.

Федоров добавил, что в Украине продолжают наращивать производство дронов и масштабировать рынок.

Дополнение

Украина упрощает импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.