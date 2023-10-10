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Україна спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА

Україна спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА

Київ • УНН

 • 484156 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України окремою постановою спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю», - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд зняв бюрократичні перепони для закупівель українських дронів.

«Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше», - розповів Шмигаль.

Так, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін вніс зміни до порядку реалізації експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем задля сприяння виробництву боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем шляхом встановлення спрощеного порядку здійснення процедур державного експортного контролю при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання виробниками боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем.

Доповнення

Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.

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