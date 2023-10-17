КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні спростили процедуру списання БПЛА на фронті - військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.