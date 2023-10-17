В Україні спростили процедуру списання БПЛА на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні спростили процедуру списання БПЛА на фронті - військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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«Спростили з Міноборони процедуру списання БПЛА на фронті. Тепер військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів. Завдяки цьому держава зможе ефективніше забезпечувати Сили оборони безпілотниками на фронті», - повідомив Федоров.
Він зазначив, що, наприклад, за військовим закріплено 10 безпілотників, які пошкоджено під час бойового завдання. Щоб отримати нові дрони, йому потрібно списати попередні. А це — до шести місяців паперової роботи. Тепер процес відбуватиметься значно швидше.
За його словами, завдяки наказу Міноборони:
· командири рот, батальйонів та бригад можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без погодження з вищим керівництвом;
· дрони-камікадзе або інші ударні БПЛА можна списувати без розслідування та десятків непотрібних папірців;
· деталі пошкоджених «пташок» можна використовувати для модернізації та відновлення інших безпілотників.
«Раніше вже спростили імпорт безпілотників, процедуру допуску до експлуатації, скасували мито та ПДВ, створили спеціальні зони для випробування «пташок». Процедура списання дронів — це останній блокер, який заважав розвитку ринку БПЛА», - зазначив Федоров.
Федоров додав, що в Україні продовжують нарощувати виробництво дронів та масштабувати ринок.
Доповнення
Україна спрощує імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.