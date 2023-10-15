Вертолет и мотоцикл: на поставку для Вооруженных Сил приняты новые образцы военной техники

Детали

Многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4, немецкого производства, используется для наблюдения. Также, на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.

Напомним

Как сообщал УНН, в августе на вооружение ВСУ приняты очередные образцы иностранного оружия, в частности речь идет о 152 мм самоходной пушке-гаубице VZ.77 “DANA”, 152 мм самоходной пушке “Zuzana-2”, 155 мм самоходной гаубице TRF1.