Вертолет и мотоцикл: на поставку для Вооруженных Сил приняты новые образцы военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На снабжение Вооруженных Сил Украины приняты очередные образцы военной техники - вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЕХС, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4, немецкого производства, используется для наблюдения. Также, на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.
Скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.
Напомним
Как сообщал УНН, в августе на вооружение ВСУ приняты очередные образцы иностранного оружия, в частности речь идет о 152 мм самоходной пушке-гаубице VZ.77 “DANA”, 152 мм самоходной пушке “Zuzana-2”, 155 мм самоходной гаубице TRF1.