На озброєння ЗСУ прийнято ще сім зразків іноземної зброї: у переліку гаубиці та міномети
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На озброєння ЗСУ прийняті чергові зразки іноземної зброї, зокрема йдеться про 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”, 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2”,155 мм саморухому гаубицю TRF1. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
Цитата
“Чергові зразки іноземної зброї прийняті на озброєння ЗСУ — наказ Міністра оборони”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва:
· 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”
· 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2”
· 155 мм саморухому гаубицю TRF1
· 105 мм гаубицю M101
· 120 мм міномет M/41D
· 82 мм міномет EM-82
· 82 мм міномет Warrior 82
“Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ на озброєння Збройних Сил України.Під час війни у нас немає зволікань. Процедура достатньо проста, де ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги”, — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфісковану в США стрілецьку зброю передали в Україну
Він зазначив, що оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифіковано в Альянсі, то в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України.
“Використовуючи цей механізм ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика у повній мірі задовольняє потреби ЗСУ і відповідає підходам наших партнерів”, — наголосив Резніков.
Повідомляється, що всього з 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це у сотні разів більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.
“В їх числі також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси. Функцію забезпечення ЗСУ зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ”, — зазначається в повідомленні.