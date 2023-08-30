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На озброєння ЗСУ прийнято ще сім зразків іноземної зброї: у переліку гаубиці та міномети

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На озброєння ЗСУ прийняті чергові зразки іноземної зброї, зокрема йдеться про 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”, 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2”,155 мм саморухому гаубицю TRF1. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Цитата

“Чергові зразки іноземної зброї прийняті на озброєння ЗСУ — наказ Міністра оборони”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва:

· 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”

· 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2”

· 155 мм саморухому гаубицю TRF1

· 105 мм гаубицю M101

· 120 мм міномет M/41D

· 82 мм міномет EM-82

· 82 мм міномет Warrior 82

“Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ на озброєння Збройних Сил України.Під час війни у нас немає зволікань. Процедура достатньо проста, де ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги”, — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Він зазначив, що оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифіковано в Альянсі, то в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України.

“Використовуючи цей механізм ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика у повній мірі задовольняє потреби ЗСУ і відповідає підходам наших партнерів”, — наголосив Резніков.

Повідомляється, що всього з 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це у сотні разів більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

“В їх числі також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси. Функцію забезпечення ЗСУ зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ”, — зазначається в повідомленні.

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