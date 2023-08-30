На вооружение ВСУ принято еще семь образцов иностранного оружия: в перечне гаубицы и минометы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На вооружение ВСУ приняты очередные образцы иностранного оружия, в частности речь идет о 152 мм самоходной пушке-гаубице VZ.77 “DANA”, 152 мм самоходной пушке “Zuzana-2”, 155 мм самоходной гаубице TRF1. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Цитата
“Очередные образцы иностранного оружия приняты на вооружение ВСУ — приказ министра обороны”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства:
· 152 мм самоходной пушке-гаубице VZ.77 “DANA”
· 152 мм самоходной пушке “Zuzana-2”
· 155 мм самоходной гаубице TRF1
· 105 мм гаубице M101
· 120 мм миномете M/41D
· 82 мм миномете EM-82
· 82 мм миномете Warrior 82
“Это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Такая практика уже апробирована, и мы ее используем для быстрого и ритмичного принятия предоставленного Украине иностранного ВВТ на вооружение Вооруженных Сил Украины. Процедура достаточно простая, где ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или другого вооружения, которое поступает в рамках международной технической помощи”, — сообщил министр обороны Алексей Резников.
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Он отметил, что поскольку подавляющее большинство предоставленного ВВТ уже кодифицировано в Альянсе, то в Украине оно берётся на вооружение приказами Министерства обороны Украины.
“Используя этот механизм мы быстро, без проволочек, избегая бюрократической волокиты, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и соответствует подходам наших партнеров”, — подчеркнул Резников.
Сообщается, что всего с 24 февраля 2022 года принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Это в сотни раз больше чем в любой год с момента независимости Украины.
“В их числе также допущено к эксплуатации и 82 образцы беспилотных авиационных комплексы. Функция обеспечения ВСУ образцами вышеупомянутого вооружения возложена на Центральное управление обеспечения наземными системами вооружения Командования Сил логистики ВСУ”, — отмечается в сообщении.