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Вертоліт та мотоцикл: на постачання для Збройних Сил прийняті нові зразки військової техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Вертоліт та мотоцикл: на постачання для Збройних Сил прийняті нові зразки військової техніки

Деталі

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у серпні на озброєння ЗСУ прийняті чергові зразки іноземної зброї, зокрема йдеться про 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”, 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2”,155 мм саморухому гаубицю TRF1.

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