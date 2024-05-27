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Кулеба провів розмову з главою МЗС Філіппін

Кулеба провів розмову з главою МЗС Філіппін

Київ • УНН

 • 45253 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб обговорити зміцнення двосторонніх відносин, співпрацю в міжнародних організаціях, а також зацікавленість України в поглибленні зв'язків з АСЕАН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у понеділок розмову з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало та обговорив із ним різні аспекти двостороннього співробітництва між Україною та Філіппінами. Про це повідомили у МЗС, передає УНН.

Деталі

Під час нашої розмови ми з Енріке Манало обговорили шляхи зміцнення перспективних двосторонніх відносин між Україною та Філіппінами. Ми також говорили про нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Україна зацікавлена в подальшому поглибленні зв'язків з АСЕАН і прагне стати партнером Асоціації в секторальному діалозі

йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Кулеба обговорив з новозеландським колегою Глобальний саміт миру та двосторонні відносини27.05.24, 21:10 • 23986 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
filippinyФіліппіни
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