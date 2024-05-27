Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в понедельник разговор с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало и обсудил с ним различные аспекты двустороннего сотрудничества между Украиной и Филиппинами. Об этом сообщили в МИД, передает УНН.

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Во время нашего разговора мы с Энрике Манало обсудили пути укрепления перспективных двусторонних отношений между Украиной и Филиппинами. Мы также говорили о нашем сотрудничестве в международных организациях. Украина заинтересована в дальнейшем углублении связей с АСЕАН и стремится стать партнером Ассоциации в секторальном диалоге говорится в сообщении.

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