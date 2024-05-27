Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром Новой Зеландии Уинстоном Питерсом. Стороны обсудили Глобальный саммит мира и пути развития нашего двустороннего сотрудничества. Об этом Кулеба написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я разговаривал с министром иностранных дел Уинстоном Питерсом, чтобы выразить благодарность Новой Зеландии за поддержку Украины и за введение новых санкций против России. Мы обсудили Глобальный саммит мира и пути развития нашего двустороннего сотрудничества - написал Кулеба.

Напомним

В понедельник, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить поставки дополнительных систем ПВО, а также поддержать удары Украины по военным целям на территории россии.