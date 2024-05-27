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Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения
Обсудили Саммит мира и развитие двустороннего сотрудничества: Кулеба провел разговор с новозеландским коллегой.
россия впервые отгрузила похищенное украинское зерно из оккупированного Севастополя на продажу в Венесуэлу - СМИ
Россия использовала оккупированный порт Севастополя для загрузки и экспорта 27 000 тонн украденного украинского зерна в Венесуэлу, что свидетельствует о ее попытке легализовать торговлю с оккупированными территориями.
Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська
Уже 613 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных, отбывших наказание.
В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила ЕС установить возрастное ограничение для пользования социальными сетями, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.
Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия
Министерство культуры и информационной политики Украины добавило несколько элементов в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, среди которых традиционные народные игры, обрядовые танцы, традиционные практики сыроварения и свадебные обряды из разных регионов Украины.
В россии подтвердили, что удерживают в плену украинскую журналистку Викторию Рощину
россия подтвердила, что удерживает украинскую журналистку Викторию Рощину в плену. Женщина исчезла на оккупированной территории Украины летом 2023 года, с тех пор запросы родственников Виктории в российские властные органы остались без ответов.
Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный
Египетский солдат погиб во время перестрелки между израильскими и египетскими войсками возле пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа.
Оккупанты атаковали сразу два предприятия в Харькове. В ОВА сообщили детали и показали разрушения
Российская армия обстреляла два предприятия в Харькове боеприпасами УМПБ Д-30, ранив 11 человек, в том числе 7 мужчин и 4 женщин в возрасте от 35 до 68 лет, и убив 47-летнюю женщину.
В оккупированной Макеевке облили красной краской монумент боевику
Недавно открытый памятник боевику в оккупированной Макеевке облили красной краской, но найти «вандалов» вряд ли удастся из-за отсутствия камер наблюдения в этом районе.
ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф
Европейский Союз ввел новые правила наложения санкций на лиц, причастных к нарушениям прав человека в рф, включая ограничения на экспорт оборудования, используемого для репрессий и мониторинга, а также добавил 19 человек в санкционный список.