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Міністр закордонних справ України Кулеба обговорив з новозеландським колегою Глобальний саміт миру та двосторонні відносини

Міністр закордонних справ України Кулеба обговорив з новозеландським колегою Глобальний саміт миру та двосторонні відносини

Київ • УНН

 • 23986 перегляди

Обговорили Саміт миру та розвиток двосторонньої співпраці: Кулеба провів розмову з новозеландським колегою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром Нової Зеландії Вінстоном Пітерсом. Сторони обговорили Глобальний саміт миру та шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. Про це Кулеба написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Я мав розмову з міністром закордонних справ Вінстоном Пітерсом, щоб висловити подяку Новій Зеландії за підтримку України та за введення нових санкцій проти росії. Ми обговорили Глобальний саміт миру та шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці

 - написав Кулеба.

Нагадаємо

У понеділок, 27 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав збільшити постачання додаткових систем ППО, а також підтримати удари України по військових цілях на території росії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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