Укргідроенерго про Київську ГЕС: наслідки удару рф з’ясують до кінця тижня
Київ • УНН
Генеральний директор "Укргідроенерго" повідомив, що наслідки ракетного удару по Київській ГЕС з'ясують до кінця тижня. Загрози підтопленню чи прориву дамби немає, станція продовжує працювати в можливому режимі.
Наслідки ракетного удару рф по Київській ГЕС з’ясують до кінця тижня. На сьогодні загрози підтопленню, чи прориву дамби для Київської ГЕС немає.
Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На сьогодні йде розбір завалів після ракетного удару. Ми ще не до кінця можемо оцінити всі технічні наслідки і який термін потрібен буде для того, щоб відновитися
Він наголосив, що на сьогодні загрози підтопленню, чи прориву дамби для Київської ГЕС немає, тому ніяких підтоплень не може бути.
Станція буде пропускати цю воду яка є, якусь частину через агрегати, якщо буде потрібно будемо підіймати затвори, але на сьогодні станція працює в тому режимі в якому вона може на сьогодні працювати. Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня з’ясуємо
Також він повідомив, що співробітники Київської ГЕС не постраждали.
Доповнення
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо. Він вказав, що росіяни інформаційно використовують тему ГЕС для нагнітання паніки.
У соцмережах поширювалась інформація, що під час масованої атаки росіяни вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді. Пабліки публікували відео та фото з наслідками удару.