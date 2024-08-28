Укргидроэнерго о Киевской ГЭС: последствия удара рф выяснят до конца недели

Последствия ракетного удара рф по Киевской ГЭС выяснят до конца недели. На сегодня угрозы подтопления, или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет.

Об этом заявил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара. Мы еще не до конца можем оценить все технические последствия и какой срок нужен будет для того, чтобы восстановиться - сказал Сирота.

Он отметил, что на сегодня угрозы подтопления, или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, поэтому никаких подтоплений не может быть.

Станция будет пропускать эту воду которая есть, какую-то часть через агрегаты, если потребуется будем поднимать затворы, но на сегодня станция работает в том режиме в котором она может сегодня работать. Последствия ракетного удара, я думаю, что до конца недели выясним - рассказал Сирота.

Также он сообщил, что сотрудники Киевской ГЭС не пострадали.

Дополнение

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко заявил, что разрушить плотину Киевской ГЭС ракетами невозможно. Он указал, что россияне информационно используют тему ГЭС для нагнетания паники.

В соцсетях распространялась информация, что во время массированной атаки россияне ударили по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде. Паблики публиковали видео и фото с последствиями удара.