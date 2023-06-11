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Укргідроенерго: за добу рівень Каховського водосховища знизився ще на понад метр

Київ • УНН

 • 308657 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Так, станом на 08:00 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35. Про це повідомляє Укргідроенерго на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Укргідроенерго: за добу рівень Каховського водосховища знизився ще на понад метр

Цитата

"За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метри. За добу показник знизився на 0,54 м.

"Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища.
Однак, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю", - зазначили в Укргідроенерго.

Доповнення

За інформацією, після підриву рф Каховської ГЕС, на ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління.

Нагадаємо

Раніше в Укргідроенерго повідомляли, що після спрацювання Каховського водосховища, за розрахунками, глибина русла річки буде на рівні 6-7 метрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після підриву Каховська ГЕС зміщена зі своєї осі, її демонтують - Укргідроенерго

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