Укргидроэнерго: за сутки уровень Каховского водохранилища снизился еще более чем на метр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. Так, по состоянию на 08:00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. Об этом сообщает Укргидроэнерго на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров", - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что уровень воды в Днепре на отметке Херсон составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м.
"Средний показатель оттока составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывается с уменьшением напора (давления) водохранилища. Однако, ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - отметили в Укргидроэнерго.
Дополнение
По информации, после подрыва рф Каховской ГЭС, на участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.
Напомним
Ранее в Укргидроэнерго сообщали, что после сработки Каховского водохранилища, по расчетам, глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров.
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