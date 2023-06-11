Укргидроэнерго: за сутки уровень Каховского водохранилища снизился еще более чем на метр

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"За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что уровень воды в Днепре на отметке Херсон составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м.

"Средний показатель оттока составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывается с уменьшением напора (давления) водохранилища. Однако, ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - отметили в Укргидроэнерго.

Дополнение

По информации, после подрыва рф Каховской ГЭС, на участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Напомним

Ранее в Укргидроэнерго сообщали, что после сработки Каховского водохранилища, по расчетам, глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров.

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