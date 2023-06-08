Укргідроенерго додатково проінформувало ЄСПЛ про руйнування Каховської ГЕС і просить про першочерговість розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Укргідроенерго додатково звернулось до Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) та проінформувало про вчинений росією терористичний акт, з проханням про першочерговий розгляд справи у зв'язку з терористичними діями росії. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише УНН.
Деталі
Укргідроенерго просить суд розглянути можливість першочергово розглянути справу у зв’язку з терористичними діями росії.
В компанії наголосили, що підрив дамби Каховської ГЕС порушує Женевську конвенцію, адже вона є об’єктом критично-важливої соціальної інфраструктури.
Крім того, вчинені росією дії грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоров’я та майна цивільних осіб. А також призвели до пошкодження та знищення самої ГЕС, йдеться в повідомленні.
Доповнення
Минулого року ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Укргідроенерго проти росії про компенсацію збитків, нанесених компанії в результаті воєнної агресії проти України. Загальна сума заявлених збитків, завданих активам компанії тоді сягнула майже 17 млрд грн.
Нагадаємо
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що затоплення Херсонщини загрожує експорту мільйонів тонн зернових та олійних культур.
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