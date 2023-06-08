Окупанти знищили можливість зрошення сільгоспугідь у прилеглих районах до Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Руйнація окупантами Каховської греблі призвела до затоплень, пошкоджень і повної зупинки функціонування меліоративної інфраструктури у прилеглих районах до Каховського водосховища. Збитки підраховуються. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України, передає УНН.
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Зазначається, що головна помпова станція Лиманецької зрошувальної системи Каховського міжрайонного управління водного господарства затоплена. Ця система забезпечувала подачу воду на 1,5 тис. гектарів зрошуваних земель.
Після руйнації греблі Каховської ГЕС рівень води біля помпової станції за 12 годин підвищився на 4,5 метри, затопивши дороге помпово-силове обладнання та будівлі. На відновлення такого інфраструктурного об’єкта знадобляться значні кошти та тривалі роботи. Наразі збитки підраховуються, повідомило агентство.
Водночас рівень води у верхів’ї Каховського водосховища у Запорізькій області стрімко падає та зменшився за останню добу на 1,5 - 3 метри. Такі рівні водосховища не дозволяють здійснювати з нього водозабір помоповими станціями Вільнянського МУВГ, які забезпечували подачу води для Запорізької, Розумівської, Першотравневої та Верхньо-Тарасівської зрошувальних систем на площу понад 14 тис. гектарів зрошуваних земель.
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В Мінагрополітики зазначили, що знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.
Критична відмітка рівня води у Каховському водосховищі - 12,70 м, і станом на 12 годину рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив 12,83 м, повідомили в Укргідроенерго.
У Нікопольському районі Дніпропетровщини, де виникли проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС, розпочали підвіз води, а через падіння рівня води у Каховському водосховищі уже зупинилися два водоканали.
Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва, щоб зменшити масштаби підтоплення. Без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.
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