На Нікопольщину підвозять воду: через обміління Каховського водосховища зупинилися два водоканали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Нікопольському районі Дніпропетровщини, де виникли проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС, розпочали підвіз води, а через падіння рівня води у Каховському водосховищи уже зупинилися два водоканали, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Два водоканали зупинились у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі. В одній з громад вже зараз організовується підвіз та можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох ТГ. По іншим територіям триває підготовча робота", - повідомив Євтушенко у Telegram.
Деталі
Голова РВА наголосив: до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною.
"Економно споживайте запаси води, створені раніше. Не публікуйте жодної інформації стосовно пунктів, де буде відбуватися, або відбувається розлив води. Важко передбачити, що ще на думці у росіян. Інформування буде здійснюватись через органи місцевого самоврядування", - наголосив посадовець.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Каховське водосховище забезпечує водопостачання кількох міст на півдні України, чималої кількості сіл та селищ.
Через підрив дамби уряд виділив 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.
Також виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб у питній воді Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям. І 120 млн грн Держводагентству для забезпечення жителів Миколаєва питною водою - вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.