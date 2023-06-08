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На Никопольщину подвозят воду: из-за обмеления Каховского водохранилища остановились два водоканала

Киев • УНН

 • 468562 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Никопольском районе Днепропетровской области, где возникли проблемы с водоснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС, начали подвоз воды, а из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище уже остановились два водоканала, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

На Никопольщину подвозят воду: из-за обмеления Каховского водохранилища остановились два водоканала

Цитата

"Два водоканала остановились в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище. В одной из громад уже сейчас организуется подвоз и возможность получения воды для населения с расчетом на нужды жителей двух ТГ. По другим территориям продолжается подготовительная работа", - сообщил Евтушенко в Telegram.

Детали

Глава РВА отметил: в район направляются грузовики с бутилированной водой и цистерны с технической.

"Экономно потребляйте запасы воды, созданные ранее. Не публикуйте никакой информации относительно пунктов, где будет происходить или происходит разлив воды. Трудно предсказать, что еще на уме у россиян. Информирование будет осуществляться через органы местного самоуправления", - подчеркнул чиновник.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Каховское водохранилище обеспечивает водоснабжение нескольких городов на юге Украины, немалого количества сел и поселков.

Из-за подрыва дамбы правительство выделило 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Также выделили почти 846 млн грн на обеспечение потребностей в питьевой воде Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям. И 120 млн грн Госводагентству для обеспечения жителей Николаева питьевой водой - вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

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