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Гідроелектростанції вище Каховської ГЕС знижують потужність для зменшення підтоплень - Укренерго

Київ • УНН

 • 386887 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва, щоб зменшити масштаби підтоплення. Без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Гідроелектростанції вище Каховської ГЕС знижують потужність для зменшення підтоплень - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 8 червня така:

  • Каховська ГЕС. Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.
  • Аварійна допомога. Вчора, 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній. 
  • Баланс. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.
  • Експорт/імпорт. Експорт відсутній. Імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.
  • Ремонти. Попри постійні пошкодження, тривають роботи з відновлення мереж обленерго поблизу лінії фронту. Зокрема, на Донеччині бригади обленерго відновили живлення майже 6 тисячам споживачів. Повернули світло для близько 1000 споживачів на Харківщині та Чернігівщині. Продовжується ремонтна кампанія.

"Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати", - закликали в НЕК.

Нагадаємо

В енергосистемі є певний дефіцит, для покриття вечірнього піку напередодні була аварійна допомога з Європи.

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