Гидроэлектростанции выше Каховской ГЭС снижают мощность для уменьшения подтоплений - Укрэнерго

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 8 июня такова:



Каховская ГЭС . Гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

. Гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

Аварийная помощь . Вчера, 7 июня 2023 года с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал.

. Вчера, 7 июня 2023 года с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал.

Баланс . Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. В вечерние часы в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности. Поэтому просят перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку.

. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. В вечерние часы в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности. Поэтому просят перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку.

Экспорт/импорт . Экспорт отсутствует. Импорт из Словакии предполагается только с 14 до 19 часов.

. Экспорт отсутствует. Импорт из Словакии предполагается только с 14 до 19 часов.

Ремонты . Несмотря на постоянные повреждения, продолжаются работы по восстановлению сетей облэнерго вблизи линии фронта. В частности, в Донецкой области бригады облэнерго восстановили питание почти 6 тысячам потребителей. Вернули свет для около 1000 потребителей в Харьковской и Черниговской областях. Продолжается ремонтная кампания.

. Несмотря на постоянные повреждения, продолжаются работы по восстановлению сетей облэнерго вблизи линии фронта. В частности, в Донецкой области бригады облэнерго восстановили питание почти 6 тысячам потребителей. Вернули свет для около 1000 потребителей в Харьковской и Черниговской областях. Продолжается ремонтная кампания.

"Уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, и облегчить балансировку может каждый, разумно потребляя электроэнергию: переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты", - призвали в НЭК.

Напомним

В энергосистеме есть определенный дефицит, для покрытия вечернего пика накануне была аварийная помощь из Европы.