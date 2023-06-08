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Оккупанты уничтожили возможность орошения сельхозугодий в прилегающих районах к Каховскому водохранилищу

Киев • УНН

 • 512045 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Разрушение оккупантами Каховской плотины привело к затоплениям, повреждениям и полной остановке функционирования мелиоративной инфраструктуры в прилегающих районах к Каховскому водохранилищу. Убытки подсчитываются, сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины, передает УНН.

Оккупанты уничтожили возможность орошения сельхозугодий в прилегающих районах к Каховскому водохранилищу

Детали

Отмечается, что главная насосная станция Лиманецкой оросительной системы Каховского межрайонного управления водного хозяйства на сегодня затоплена. Эта система обеспечивала подачу воды на 1,5 тыс. гектаров орошаемых земель.

После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды возле насосной станции за 12 часов повысился на 4,5 метра, затопив ценное насосно-силовое оборудование и здания. На восстановление такого инфраструктурного объекта понадобятся значительные средства и длительные работы. Сейчас убытки подсчитываются, сообщило агентство.

В то же время уровень воды в верховье Каховского водохранилища в Запорожской области стремительно падает и уменьшился за последние сутки на 1,5 - 3 метра. Такие уровни водохранилища не позволяют осуществлять из него водозабор насосными станциями Вольнянского МУВХ, которые обеспечивали подачу воды для Запорожской, Разумовской, Первомайской и Верхне-Тарасовской оросительных систем на площадь более 14 тыс. гектаров орошаемых земель.

Дополнение

В Минагрополитики отметили, что уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. 

Критическая отметка уровня воды в Каховском водохранилище - 12,70 м, и по состоянию на 12 часов, уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял 12,83 м, сообщили в Укргидроэнерго.

В Никопольском районе Днепропетровщины, где возникли проблемы с водоснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС, начали подвоз воды, а из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище уже остановились два водоканала.

Гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства, чтобы уменьшить масштабы подтопления. Без электроэнергии остаются около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа прекращается на неопределенное время

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